Rachel Hazes reageert op lekken testament: ’Nooit geheimen gehad voor mijn kinderen’

Weekblad Privé en De Telegraaf publiceerden deze week delen uit het testament en stelden onder meer dat er rond het overlijden van de volkszanger in 2004 een echtscheidingsprocedure liep tussen Rachel en André. Rachel zegt dat met het uitlekken haar grootste vrees waarheid is geworden. „Ik zou graag van de daken willen schreeuwen wat mijn kant van het verhaal is, maar zolang de zaak onder de rechter ligt, kies ik ervoor om verder niet inhoudelijk op de kwestie in te gaan.”

Tekst gaat verder onder de video. In Strikt Privé van afgelopen woensdag vertelde hoofdredacteur Evert Santegoeds van de Privé over het testament van André Hazes.

Dochter Roxeanne en een voormalig testamentair bewindvoerder stapten eerder deze maand naar de rechter omdat Rachel zich ten onrechte als erfgename van de zanger zou profileren. „Ik voel mij verdrietig en slaap al weken slecht. De suggestie dat André en ik ten tijde van zijn overlijden in een echtscheiding zouden hebben gelegen, raakt mij diep. Ik kan daarnaast met de hand op mijn hart zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om de nalatenschap van André netjes af te wikkelen en dat ik voor mijn kinderen nooit geheimen heb gehad. Tot slot heb ik mij altijd ingespannen om een goede moeder te zijn en het belang van mijn kinderen voorop te stellen. Dat ik in de visie van sommigen hierin niet ben geslaagd, is iets tussen mij en mijn dochter.”

Rachel heeft er moeite mee dat iedereen naar aanleiding van de zaak al een mening over haar heeft. „De afgelopen weken volgde de ene beschuldiging de andere op: ik ben een ’oplichter’ of in ieder geval een slechte moeder, die - ten koste van mijn kinderen - een deel van de erfenis heeft opgestreken. Ik word publiekelijk veracht, bespot en ronduit uitgelachen. Ik vraag mij af of men zich realiseert wat hiervan de impact is.”

De uitspraak in het kort geding wordt op 23 februari verwacht.