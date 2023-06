Kris Jenner heeft soms spijt dat ze kinderen spotlight in duwde

„De haatreacties, soms zijn ze zo heftig”, zegt Jenner over de kritiek die zij en haar familie van tijd tot tijd te verduren krijgen. „Ik voel me er schuldig over dat ik verantwoordelijk ben voor dat element in ons leven. Het weegt zwaar op mijn hart.” Jenner heeft het gevoel dat haar familie vaak „overal de schuld van krijgt.” „Hoe mooi het leven dat we leiden ook is, er is altijd dat negatieve. Ik vind het zo zielig voor jullie, dat jullie daarmee moeten leven.” Jenner heeft vier kinderen met de inmiddels overleden Robert Kardashian en twee met Caitlyn Jenner.

Kardashian zegt dat ze het gevoel van haar moeder begrijpt, maar dat ze ook vrede heeft met de consequenties die bij hun bekendheid komen kijken. „Dit is allemaal onderdeel van onze reis in het leven”, zegt Kardashian.

Jenner, die er nooit een geheim van heeft gemaakt graag beroemd te willen worden, zei in 2007 ja tegen een realityserie om haar familie. Die show heette eerst Keeping Up With The Kardashians, was te zien bij E! en telde twintig seizoenen. Sinds 2022 is de serie te zien bij Hulu en heet de serie The Kardashians.