’Koning Felipe moet actiever zijn bij Catalonië’

Maar liefst 76,2 procent van de ondervraagden vindt dat Felipe een ’goede koning’ is. Dat betekent volgens de krant La Razon dat de koning ook steun geniet buiten aanhangers van de traditionele middenpartijen, dus onder tegenstanders van de monarchie. De monarchie zelf komt er ook niet slecht vanaf met een waardering van 7,2. Er is dan ook geen brede steun voor het houden van een referendum met de vraag of de koning moet worden ingeruild voor een president. Slechts 29,8 procent van de ondervraagden is daar voor. Bij de jongeren ligt het percentage hoger: 51,1 procent.

Bij de enquête is ook gevraagd naar de rol van koning Felipe bij het onafhankelijkheidsstreven van de autonome regio Catalonië. Een kleine 52 procent meent dat de koning, die later deze maand vijftig wordt, een actievere rol moet spelen, terwijl 37 procent vindt dat hij al genoeg heeft gedaan.

Jongens geen voorrang meer

De Spanjaarden blijken groot voorstander (80,9 procent) van aanpassing van de grondwet die dit jaar veertig jaar bestaat. Eén van de wijzigingen moet zijn dat het bij de troonopvolging geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen jongen of meisje. Dat is nu nog wel het geval. Als in het gezin van Felipe en Letizia nu nog een jongen geboren zou worden, dan zou die voorrang krijgen op zijn zusjes Leonor en Sofia.

Slechts 14,5 procent van de Spanjaarden vindt dat de in 2014 aangetreden koning Felipe zijn werk niet goed uitvoert. Een grote meerderheid (87,3 procent) meent dat de troonsopvolging succesvol was.