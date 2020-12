Temptation-Sonny verdedigt opmerkelijke gedrag

Al meteen na het afscheid van hun vriendinnen stookt Sonny de boel op en zorgt hij voor flink wat ophef op sociale media. Zo stelt hij ’er al een paar dozijn uit elkaar getrokken’ te hebben, wil hij ’de honderd aantikken’ en ’de hele tafel proeven’. Ook in de laatste aflevering maakt hij duidelijk niet al te positief te zijn over zijn relatie met Jaydi. Hij laat zich behoorlijk negatief over haar uit en meent dat ze ’het slechtste in elkaar naar boven halen’ en er ’een wonder moet gebeuren’ willen ze opnieuw kunnen beginnen.

In zijn Instagram Stories geeft hij een verklaring voor zijn gedrag. „Ik zal hier eenmalig uitleggen hoe tv maken werkt. Wij worden 14 dagen lang 24/7 gefilmd met elke avond een borrel op om sensatie te creëren”, begint hij zijn verhaal. „Wanneer wij iets zeggen dat spraakmakend is, worden we hier later weer over gevraagd en moeten wij de vraag herhalen in het antwoord! Helaas kunnen we niet alles uitzenden en worden er misschien 100/200 woorden geknipt, geplakt en uitgezonden. Hierop is jouw mening gebaseerd. Ik wil iedereen bedanken die over het programma praat. Volgens mij is het een enorm succes”, sluit Sonny af.