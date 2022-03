Het nieuwe bestaan van Marjolein Keuning

Sterren

Partner Jerney Kaagman en bassist Earth & Fire Bert Ruiter (75) overleden

Bert Ruiter, voormalig bassist van Focus en Earth & Fire, is overleden. De muzikant, componist en producer, die bijna vijftig jaar samen was met Jerney Kaagman, is 75 jaar geworden. Dat heeft Thijs van Leer, met wie Ruiter in Focus zat, donderdag bevestigd.