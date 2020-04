Camilla in het geheim op balletles

Hoewel de lessen op de Royal Academy of Dance Silver Swans zijn toegespitst op 55-plussers is er volgens de echtgenote van prins Charles veel ’gekreun, gepuf en geknor’ te horen tijdens de lessen. In een telefoongesprek met vriendinnen motiveerde Camilla haar vriendinnen: „We moeten allemaal actief blijven. Als we dat niet doen, kunnen we ’s morgens niet meer uit bed komen.”

Camilla werd geïnspireerd om te beginnen met danslessen na een bezoek aan een balletklas in Nieuw-Zeeland vorig jaar. „Sarah, de lerares, zei tegen me: „Zou u een lesje willen volgen?”, dus ik heb een groepje oude vrienden bij elkaar getrommeld en met z’n vieren zijn we begonnen.”

De 72-jarige hertogin heeft zeker geen ambities om haar kunsten in het openbaar te vertonen: „Ik ben een beginner en zal waarschijnlijk altijd een beginner blijven. Ik heb wel het gevoel dat ik na achttien maanden les misschien een beetje beter ben geworden. Maar ik ga het zeker privé houden.”