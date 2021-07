Sonja Bakker en Barry vieren samen vakantie op Ibiza

Op Instagram deelt de dieetgoeroe een kiekje van hen samen waarop ze zichtbaar straalt. „Wat een heerlijke vakantie met onze vrienden op Ibiza 🎉”, schrijft Sonja daarbij.

Het eerste nieuws over de relatiebreuk - die dus inmiddels weer gelijmd is - kwam eind vorig jaar naar buiten. Eerst zou er sprake zijn geweest van een woordenwisseling tussen de twee, later kwam naar buiten dat er een mishandeling had plaatsgevonden. Ondanks dat Sonja daarna zei definitief klaar te zijn met Barry, wist weekblad Privé in mei van dit jaar te onthullen dat de twee toch weer samen zijn.