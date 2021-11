Premium Het beste van De Telegraaf

Na lange thuisvlucht trof zij bijna leeg paleis aan... ’Charlène zelfs sneller terug in Monaco dan verwacht’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Na een lange vlucht keerde prinses Charlène maandagochtend terug in Monaco, waar ze op 19 november, tijdens de nationale feestdag, weer te zien zal zijn op het balkon. Ⓒ Getty Images

Het klinkt raar, na een halfjaar van huis te zijn geweest, maar keerde prinses Charlène (43) alsnog sneller terug in Monaco dan zelfs prins Albert (63) had verwacht? Die stuurde zijn privévliegtuig om zijn echtgenote op te halen, maar was zelf de afgelopen dagen met hun kinderen in Schotland. De vorstin kwam na een lange vlucht dan ook bíjna aan in een leeg huis...