Kijkers bezorgd om Frits Wester

Was hij extreem moe of dronken? Of was er meer aan de hand? Dat vragen kijkers van het RTL Nieuws zich af nadat Frits Wester zondagavond het onderwerp over Geert Wilders presenteerde. Hij was daarbij moeilijk verstaanbaar, zijn mondhoek leek te trekken en hij kwam soms niet uit zijn woorden.

Wordt er eerst nog grappig gesuggereerd dat hij mogelijk wat teveel limoncello’s heeft gedronken, later worden de commentaren bezorgder. Suggesties van een herseninfarct komen dan naar boven. Ook een longontsteking of oververmoeidheid wordt gesuggereerd. „Praat moeilijk en ziet er afgeleefd uit.”

Wester had in elk geval een zware dag achter de rug. Zo twitterde hij zelf voor een vlucht: „Ik verveel mij in vliegtuig dat niet kan vertrekken vanwege slecht weer op plaats bestemming.”

RTL heeft nog niet gereageerd. Maar zelf geeft Wester later zondagavond het verlossende woord. „Moe”, is zijn korte reactie.