Dries Roelvink heeft spijt van stoppen met column

„Soms neem je iets te overhaast een beslissing. En dat besefte ik inderdaad op dat moment. Zoals Sven dat later ook had, hè? Toen we na afloop van ons bezoek aan Op1, waar we een dag voor mijn laatste column samen te gast waren, naar onze auto liepen, vroeg hij letterlijk of we wel de juiste beslissing hadden genomen”, vertelt hij.

Roelvink wilde op zijn hoogtepunt stoppen met de column. „Je kan beter stoppen als het nog leuk is, dan wanneer men er niets meer aan vindt”, zei hij daarover. De zanger blikte in een verklaring terug op een leuke 2,5 jaar. „Het was fijn om een andere kant van mezelf te kunnen laten horen aan een groot publiek.”