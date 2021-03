Dit is de nieuwe liefde van Erica Meiland

De twee zijn volgens Sander ongeveer een half jaar samen en zijn ’heel verliefd’. Meer details over de relatie kan hij niet geven. „Verder kan ik er inhoudelijk weinig over zeggen, want het programma loopt nog”, zegt Sander.

Sander zal ook te zien zijn in Chateau Meiland. De eerste date van het koppel zal donderdag voorbij komen in de populaire SBS6-realityserie.

Eerder deelde de privédetective op zijn Instagramaccount al hints over zijn geheime liefde. Zo deelde hij eens een foto van het boek van Martien Meiland en schreef hij bij een foto van één van de kledingstukken uit de collectie van Maxime Meiland met een hart erop dat hij een date had, zonder te zeggen met wie.