Is dit de nieuwe liefde van Erica?

Sinds privédetective Sander van Betten een mysterieuze post op Instagram heeft gezet die geliket is door Erica Renkema, gaan de geruchten los. Heeft Erica Meiland een nieuwe liefde? Tegenover Shownieuws bevestigt deze Van Betten in elk geval dat hij inderdaad samen is met Erica.