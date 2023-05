Mia en Dion sober en intiem op songfestivalpodium

Zoals vorige week al duidelijk werd, staat het Nederlandse duo op een klein, ronddraaiend podium. De act wordt intiem en sober in beeld gebracht waarna in de apotheose meer licht wordt gebracht.

Vocaal gezien waren er verbeterpunten, maar valse noten bleven uit. Omdat het origineel te moeilijk is zongen Nicolai en Cooper het nummer Burning Daylight anderhalve toon hoger. De chemie tussen de twee was duidelijk zichtbaar en na de slotnoot gaven Nicolai en Cooper elkaar een dikke knuffel.

Openbaar

Het was pas de eerste keer dat de act van Nicolai en Cooper in het openbaar werd opgevoerd. Alle eerdere repetities waren, in tegenstelling tot eerdere jaren, achter gesloten deuren.

Maandagavond moet het Nederlandse duo opnieuw het podium op voor de tweede doorloop. Voor het eerst zit er dan ook publiek in de zaal. Ook geven de internationale jury’s punten, al tellen deze niet mee bij de uitslag van de eerste halve finale. Het is voor het eerst dat enkel het publiek zal bepalen welke tien landen doorgaan naar de finale.

Dinsdag vindt er, wederom met publiek, nog een derde dress rehearsal plaats voordat de eerste halve finale live in heel Europa te zien is.

In de podcast Songfestivalkoorts maken Richard van de Crommert en Katja Zwart de balans op na de eerste repetities in Liverpool: