Schrijvende zussen over keerzijde van creativiteit

Chantal (l) en Priscilla van Gastel: „Wij zijn heel eerlijk naar elkaar toe.” Ⓒ Eigen foto

Biografieën van Marilyn Monroe, Elvis of John Lennon: Priscilla en Chantal van Gastel smullen ervan. De schrijvende zussen, die samen onder het pseudoniem Céla van Gastel publiceren, zijn gefascineerd door sterren met een donker, tragisch randje. Roscoe Mulder, de hoofdpersoon in hun nieuwe roman Vaarwel Roscoe, is er ook zo eentje. „Zijn verhaal gaat over de keerzijde van creativiteit.”