Abbey Hoes: ’Politie zei dat aangifte geen zin had’

Abbey vertelt in het blad dat ze zelf op straat meermalen vervelend benaderd is, bij het uitgaan of in de metro. Drie jaar geleden had ze daarmee de meest heftige ervaring. Toen ze naar haar werk liep, riep een man vanuit zijn autoraam naar haar: ’Hey hoertje, ik wil je beffen’. „En meer van dat soort gore praat. Ik stak mijn middelvinger op, waarna hij de auto neerzette, naar me toe liep en me met zijn vuist in mijn gezicht sloeg.”

Toen hij haar nog een keer wilde slaan, zette Abbey het op een rennen en belde haar vader. Ze gaf het kenteken door. Daarna belde ze vanaf haar werk de politie, maar kreeg daar een aparte reactie. „Zij raadden me af om aangifte te doen. De man was bij hen bekend, maar er was geen bewijs, omdat het op een stil weggetje gebeurde waar niemand anders was.”

„Dat was best bizar”, vindt de actrice. Hetzelfde ziet ze gebeuren met ’dat grijze gebied rondom aanranding’. „De politie kan er niet zo veel mee; ze hebben regels die ze moeten naleven en binnen die regels is volgens mij nog geen goed systeem voor dit soort dingen.”

De actrice is ambassadeur van ActionAid, een stichting die campagne voert voor betere wetgeving om vrouwen tegen geweld te beschermen, onderzoek doet naar de oorzaken van geweld om oplossingen te kunnen aandragen, opvang biedt en trainingen geeft zodat vrouwen weten wat hun rechten zijn en hoe ze onrecht beter kunnen aanpakken.