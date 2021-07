Romy Monteiro neemt nummer op in strijd tegen seksuele uitbuiting

„Ik draag het liedje op aan Luna, die door Free a Girl is bevrijd uit een bordeel in Thailand”, vertelt Romy in gesprek met het ANP. Luna staat symbool voor anderen die in dezelfde situatie zitten en is voor de zangeres een bron van inspiratie. „Zij heeft sinds haar bevrijding haar leven helemaal weten om te turnen. Ze is een cursus Sales gaan doen en is toen een eigen kledingbedrijfje begonnen. Nu wil ze meer cursussen volgen en modeontwerpster worden. Het is zo inspirerend om te zien hoe zij heel erg in haar kracht is gaan staan en nu een zakenvrouw is. Ze is echt ’on fire’.”

Net als Romy droegen ook Glennis Grace, DI-RECT en Niels Geusebroek voor This Song Will Free a Girl een aangepaste versie van een bekend nummer op aan een meisje dat nog vast zit of is gered uit een situatie van seksuele uitbuiting. Alain Clark en Twan van Steenhoven, beter bekend als Big2, hebben voor de gelegenheid een duet opgenomen.

Inspireren

Met de campagne hoopt Romy op meer bewustzijn. „Wereldwijd zijn er twee miljoen kinderen die in zo’n situatie leven maar daar zijn maar heel weinig mensen zich van bewust”, legt ze uit. „Hoe meer mensen hier over weten, hoe meer hulp en begrip er komt. Er zijn meer donaties nodig om de meisjes daaruit te halen.”

Romy hoopt met de liedjes, waarvan er vanaf 19 augustus wekelijks een uitkomt, mensen te raken en te inspireren. „Het zou mooi zijn als er meiden luisteren die denken: ik ga doneren”, zegt ze. „Of dat het ze bijvoorbeeld op het idee brengt om iets te gaan studeren waarmee ze dit probleem kunnen aanpakken. Maar ook al door alleen naar het nummer te luisteren help je. Alle opbrengsten gaan direct naar Free a Girl.” Grappend: „Dus zet maar op repeat, zou ik zeggen.”