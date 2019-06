John Stamos zet vrouw en kind in om huis te verkopen

Stamos kocht het huis toen hij nog vrijgezel was en gaf toe dat er veel gefeest is in vroegere jaren. „Dit huis voelt echt aan als mijn huis, ik ben hier als mens gegroeid. Eerst als vrijgezel, daarna kwamen mijn vrouw en kind erbij, We zijn zelfs op deze grond getrouwd, dus ik heb hier veel meegemaakt.”

Het huis is in Spaanse stijl gebouwd en biedt vanuit de tuin een wijds uitzicht over Los Angeles. „We houden hier veel zwembadfeestjes en John bakt zelf pizza’s in de oven die buiten is gebouwd. Onze eerste date vond hier ook plaats en hij schepte een beetje op dat hij de beste pizza’s van LA kon bakken. Waarschijnlijk was er toen iets misgegaan met het deeg, want de pizza was totaal mislukt”, aldus Caitlin.

De villa staat in de verkoop voor 5,8 miljoen dollar.