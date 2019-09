Madonna verbiedt mobiele telefoons bij Madame X-tournee

Bezoekers moeten vooraf bekijken op welke plek ze in de zaal zitten, omdat ze na binnenkomst geen toegang meer hebben tot het gescande kaartje op hun telefoon. De apparaten worden in een speciaal kastje opgeborgen, dat na afloop weer geopend worden. Wie tussendoor toch wil bellen, moet zijn of haar telefoon ophalen en naar een aparte ruimte gaan die hiervoor ingericht wordt. Na het bellen wordt het mobieltje weer ingenomen. Fans die stiekem opnames maken worden het pand uitgezet.

Op sociale media wordt wisselend gereageerd. Sommige fans vinden het een prima idee, omdat ze zo voor de volle 100% van de show kunnen genieten. Ook zijn mensen blij dat ze niet constant tegen omhoog gestoken armen en telefoons aan hoeven te kijken. Andere fans vinden het belachelijk en denken dat de Queen of Pop bang is dat er materiaal gefilmd wordt van een slecht optreden. De tegenstanders zijn vooral boos dat ze zoveel geld voor een kaartje moeten betalen en ze geen foto’s of filmpjes kunnen maken.

De Madame X-tournee start op 17 september in Brooklyn en eindigt op 4 maart 2020 in Parijs.