Vader vermoorde An blijft Rasti Rostelli verwijten maken

Vijfentwintig jaar na de geruchtmakende verdwijning van de Belgische meisjes AN MARCHAL en EEFJE LAMBRECKS, die later bleken te zijn vermoord door MARC DUTROUX, blijft deze zaak hypnotiseur RASTI ROSTELLI (64) achtervolgen. De meisjes bezochten samen zijn show in Blankenberge, waarna ze lange tijd van de aardbodem leken verdwenen. Met name PAUL MARCHAL (67), de vader van An die in tegenstelling tot Eefjes vader altijd de publiciteit zocht, bleef de Nederlandse magiër verwijten maken.