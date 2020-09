Die zinderende zomer van 1985

Als de 16-jarige Alex (Félix Lefebvre) op zee kapseist met zijn zeilbootje, schiet de net iets oudere David (Benjamin Voisin) hem te hulp en palmt de tiener geroutineerd in. Intussen pakken donkere wolken zich samen aan de horizon, zowel letterlijk al figuurlijk.

Eté 85 is gebaseerd op Dance on my grave van de Britse jeugdboekenschrijver Aidan Chambers uit 1983. Een grensverleggende roman voor die tijd, vanwege de vrijzinnige manier waarop de auteur de liefde tussen twee jongens beschreef. Ruim 35 jaar later doordrenkt François Ozon dit destijds zo moderne boek met zijn eigen jaren 80-nostalgie. Die kleurt alles, ook de soundtrack.

Alex blikt in Eté 85 terug op de liefde die hem van zijn sokken blies. En op de eed die zijn vriend hem liet doen: bij het overlijden van de één, moest de ander zweren te zullen dansen op diens graf. David kon of wilde daarvoor geen reden geven. Misschien was het meer het gevoel dat het leven en de liefde moeten worden gevierd, ook – of zelfs juist – in de schaduw van de dood.

Ozon laat zijn camera nogal likkebaardend langs de strakke lijven van zijn twee jonge hoofdrolspelers glijden. Toch blijven zij ook emotioneel overeind, mede door hun chemie. Valeria Bruni-Tedeschi krijgt als Davids overenthousiaste moeder echter weinig gelegenheid tot diepgang, wat eveneens geldt voor Philippine Velge als Engelse au-pair. Wel zorgt de regisseur voor een koesterend zomerzonnetje, waarin het ondanks alle leed prettig toeven is.

✭✭✭