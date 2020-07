Dit is volgens Carlo Boszhard het geheim van een goede imitatie

Volgens hem moet je bij een goede imitatie aan een paar dingen denken. „Wat is de houding, waar zit de stem? Wat is het tempo van de stem en wat is de woordkeuze?”, somt Boszhard het lijstje op. Vooral het eerste is van belang. „De houding is belangrijk. Als je het ritme van iemand kan overpakken dan kan je de code kraken.”

Boszhard roept kijkers op zich aan te melden voor het nieuwe programma. Hij is bijvoorbeeld nog op zoek naar een goede Fred van Leer. „Die heeft een hele lastige stem, ook fysiek kom ik er zelf niet bij. Ik zoek hem echt.”