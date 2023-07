Belgische prins Laurent aangeklaagd wegens fraude en afpersing: ’Nonsens’

Laurent is al jaren verwikkeld in een juridisch geschil met het investeringsfonds. De prins eist sinds 2014 een schadevergoeding omdat de Libische staat in 2010 abrupt een samenwerking stopzette met zijn stichting Global Sustainable Development Trust (GSDT). Samen zouden ze plannen hebben gehad voor herbebossing in de Libische woestijn. De stichting zou zo’n 50 miljoen euro hebben geïnvesteerd.

In de daaropvolgende jaren was er in Libië sprake van een burgeroorlog, verschillende regimewisselingen en wanorde. De Belgische rechter had in 2014 bepaald dat het bedrijf van de prins recht had op terugbetaling, maar verder werd geen actie ondernomen. Dit tot groot ongenoegen van Laurent omdat andere instellingen wel door de overheid werden gesteund bij hun pogingen om schulden op de Libische autoriteiten te verhalen.

De advocaten van het investeringsfonds beweren dat het paleis druk heeft uitgeoefend op de rechtbanken om voorrang te geven aan de zaak tegen prins Laurent. „De strafrechtelijke klacht die we hebben ingediend beschuldigt prins Laurent van fraude en afpersing. Verder beweren we dat prins Laurent ongepaste invloed heeft gebruikt om te proberen onze cliënt onder druk te zetten om hem een groot geldbedrag te betalen voor een geschil dat volgens ons niets met onze cliënt te maken had”, legt advocaat Christophe Marchand uit aan het Belgische persbureau Belga.

Heel simpel

Prins Laurent noemt de aanklacht van afpersing, fraude en onwettige beïnvloeding „een belachelijke manier” om hem persoonlijk aan te vallen. De zaak is volgens hem „nonsens”, zo reageert de jongere broer van koning Filip tegen Het Laatste Nieuws nadat bekend werd dat hij is aangeklaagd.

„Het is heel simpel: Libië moet mijn stichting 50 miljoen euro terugbetalen en dat willen ze niet”, legt Laurent uit. „Libië heeft in dit dossier voor de rechter al negen keer op rij ongelijk gekregen, dus vallen ze mij nu persoonlijk aan, op een belachelijke manier.”

De prins lijkt zich niet heel erg druk te maken om het gerechtelijke onderzoek. „Iedereen die de rechtsgang in België een beetje kent, weet dat het onmogelijk is dat ik een rechter zou kunnen beïnvloeden. Onmogelijk! En dan nog negen keer op rij, zogezegd. Bij hen lukt dat misschien, maar niet in België.”