Britney Spears haalt uit naar broer: je was niet welkom op mijn huwelijk

Op sociale media deed Bryan het voorkomen dat hij moest kiezen tussen Britneys huwelijk en een schooloptreden van zijn dochter. Bryans vriendin liet via sociale media weten: „Bryan had zo graag bij Britneys huwelijk willen zijn maar als goede vader heeft hij ervoor gekozen om bij onze dochter te zijn. Wij wensen Britney en Sam alle geluk van de wereld toe!.”

Whiskey-cola

Hierop reageerde Britney: „Je bent nooit welkom geweest bij mijn huwelijk, dus waarom vind je het nodig om op sociale media dingen over mij te plaatsen? Denk je nou echt dat ik mijn broer erbij zou willen hebben, die me vier jaar lang heeft ontzegd een whiskey-cola te drinken, terwijl ik allang voorbij de leeftijd van 21 jaar was? En dacht je dat we op mijn huwelijk zogenaamd de klassieke rollen van broer en zus gingen spelen, terwijl jij en mama altijd koffie en alcohol verborgen wanneer ik thuiskwam? Je weet dat je me op meerdere punten gekwetst hebt en dat mag je voelen ook.”

Ze vervolgt: „Weet je wat, misschien schenk ik mezelf vanavond wel een lekkere Jack Daniels met cola in en kijk ik naar de maan en zeg ik ’Fuck you Bryan’! Ik weet dat je mijn bloed bent, wat altijd sterker is dan water, maar geen enkel familielid zou een ander dit aandoen zoals jullie dat bij mij gedaan hebben.”

Britney haalde ook een Instagram-post van Bryan aan die hij in november 2021 deelde, nadat de zangeres werd ’bevrijd’ uit haar curatorschap. Bryan plaatste toen een foto waarop Britney met hem en hun beide kinderen te zien zijn. „Happy Britdependence day!! Trots op jou, Brit!.” Hierop reageerde de zangeres nogmaals fel: ’Go fuck youself Bryan. Fuck you.”