Karin Bloemen wil schaamte wegnemen bij slachtoffers wangedrag

Bloemen is woensdag gepresenteerd als een van de ambassadeurs uit de cultuursector om het onderwerp op de kaart te houden, en ze weet nog goed hoe die eerste ontmoeting met de regeringscommissaris verliep. „Mariëtte zei ’ik sta voor een klus’ en ik zei ’ja en ik ga je helpen waar ik maar kan’. Met goeie ideeën, met mensen naar voren schuiven die ons ook kunnen helpen. Om te kijken hoe we zo breed mogelijk en zo zinvol mogelijk voortdurend dit gesprek gaande houden.”

Natuurlijk was de aanpak van overschrijdend gedrag sinds MeToo een onderwerp dat al langer speelde, maar de noodzaak voor dat gesprek werd Bloemen het afgelopen jaar alleen al nog maar meer duidelijk. „Er was natuurlijk nogal wat aan de hand. Wat alleen nog maar duidelijker illustreert hoe belangrijk het is.”

Schaamte

Wat Bloemen vooral hoopt over te brengen is dat slachtoffers de schaamte en schuld moeten loslaten en erover moeten gaan praten. Want, zegt ze, „als je het eenmaal hebt losgelaten, die schaamte en die schuld, dan ben je zo bevrijd en dan gun je eigenlijk alleen maar de ander precies datzelfde gevoel.”

Bloemen spreekt uit ervaring, omdat ze jaren geleden via een boek haar verhaal deelde over het misbruik waar ze zelf mee te maken kreeg in haar jeugd. „Het is vrij evident dat ik mij sinds ik dat boek heb geschreven aan het onderwerp gecommitteerd heb en mij eindelijk niet meer schaam voor mijn jeugd.”

Die stap levert haar nog steeds veel reacties op. „Ik heb inmiddels in mijn telefoon 6000, 7000 berichten van mannen, vrouwen en kinderen, in alle leeftijdscategorieën”, zegt ze. „Mensen die schrijven ’ik herken het, ik heb het ook gehad, ik ben niet gehoord, ik ben weggestuurd, ik ben opgesloten, ik ben gek verklaard’. Het is bizar hoeveel mensen het is overkomen en natuurlijk hoeveel jonge mensen het nog overkomt.”