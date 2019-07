Kimberley Klaver bevallen van zoon

Het jongetje „wilde niet meer wachten” en is een maand te vroeg geboren, schrijft Kimberley. „Hij heeft daarom nog wat extra ondersteuning nodig, maar hij is sterk en doet het supergoed. Zo trots op deze kleine sterke man.”

De actrice is het ziekenhuispersoneel maar ook haar vriend Michel van den Bergh dankbaar voor alle steun tijdens en na de bevalling. „Met motiverende woorden, ademen, wakker schudden, info helder overbrengen, washandjes in gezicht, echt alles. We hebben dit samen gedaan. Trots op mijn twee mannen. En nu ga ik bijkomen en in rust genieten van kleine Julius en hem alle liefde geven van de wereld.”

De Verliefd op Ibiza-actrice maakte in februari bekend dat ze in verwachting was. Kimberley en Michel zijn sinds vorige zomer een setje.