Kanye’s opmerkelijke reacties in realityshow: tekens aan de wand?

Waren er al signalen dat Kanye en Kim de nodige strubbelingen hadden? Ⓒ Getty Images

Al jaren wordt het turbulente leven van Kim Kardashian gevolgd door de camera’s in de populaire realityshow Keeping Up with the Kardashians. Juist nu haar huwelijk met Kanye op springen staat, zitten fans meer dan ooit op de nieuwe afleveringen te wachten. Misschien dat de show inzicht geeft in hun huidige relatiecrisis? Een terugblik op oudere afleveringen maakt wel duidelijk dat het leven met Kanye altijd onvoorspelbaar is en explosief.