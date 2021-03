Marco Borsato mag Linda de Mol dankbaar zijn

Marco Borsato en Linda de Mol troffen elkaar in de Adam Toren met uitzicht op Amsterdam. Ⓒ Talpa

Showbizz-minnend Nederland zat zaterdagavond klaar voor het rehabilitatie-interview van Marco Borsato in een speciale editie van Linda’s wintermaand. Voor één keer zou hij zijn hele verhaal vertellen, zo beloofde hij. Heel veel wijzer is de kijker echter niet geworden. Want wat voor iemand Marco Borsato nou écht is, dat lijkt hij zelf ook niet helemaal te weten.