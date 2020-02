’Broers en zus prins Andrew afwezig tijdens zijn 60ste verjaardag’

Volgens Daily Mail waren broers Charles en Edward én zijn zus Anne in geen velden of wegen te bekennen tijdens de verjaardagsfuif van prins Andrew. Grote namen als Bernie Ecclestone, John Standing, Guy Sangster en Lui Xiaomi zouden wel van de partij zijn geweest.

Dat prins Andrew is uitgerangeerd, heeft te maken met zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein, die van seksueel misbruik werd beschuldigd en in 2019, na te zijn gearresteerd, een einde aan zijn leven maakte. Door alle commotie legde de Britse prins in november zijn koninklijke functies neer en de meeste goede doelen waarvan hij beschermheer was, hebben hem afgedankt. Op een spectaculair feest tijdens zijn 60ste verjaardag hoefde hij dan ook niet te rekenen. Aanvankelijk zou koningin Elizabeth een groot feest organiseren in Buckingham Palace voor haar zoon, waarbij vertegenwoordigers van organisaties waarmee de hertog van York verbonden was zouden worden uitgenodigd.