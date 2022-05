Duncan Laurence wint als coach Vlaamse Voice Kids

„YES YES YES!”, schrijft Laurence verheugd op Instagram. „Het is je gelukt! Ik ben zo zo zo trots op je. Je bent een echte artiest”, stelt de zanger over de 14-jarige Karista. „Elke ronde bewees je aan de wereld en aan jezelf dat je op dat podium thuishoort. Je bent een echte winnaar!”

Laurence was dit seizoen niet de enige Nederlander in de jury. Ook K3-zangeres Julia Boschman zat, samen met haar twee collega’s Marthe de Pillecyn en Hanne Verbruggen, in een van de vier draaiende stoelen.