Worden de STALLONES de nieuwe KARDASHIANS?

Sylvester Stallone tussen zijn trots, zijn vrouw Jennifer en dochters Sophia, Sistine en Scarlet. Worden zijn meiden straks de nieuwe wereldsterren? Ⓒ Getty Images

Na twintig seizoenen komt er volgend jaar een einde aan de zo succesvolle realityserie Keeping Up With the Kardashians, die van de familie niet alleen wereldsterren maakte, maar er vooral voor zorgde dat ze schathemelrijk werden. In het diepste geheim wordt nu gewerkt aan opvolging. Op poleposition staan de beeldschone dochters van SYLVESTER STALLONE: SOPHIA, SISTINE en SCARLET. Worden zij de nieuwe KIM, KHLOÉ en KENDALL?