Bridget Maasland dacht aan niet meer willen leven in donkere tijd

„Ik voel me altijd heel verantwoordelijk voor iedereen. Ik wil altijd voor iedereen zorgen, zorgen wegnemen bij iedereen waar ik van houd”, zei ze tegen presentator Kefah Allush. Maasland erkent dat het in het leven „heel donker” kan zijn. Ze kwam erachter dat ze die perioden kon hebben na het overlijden van haar toenmalige schoonmoeder toen Maasland zelf nog jong was. „Donker, heel donker werd het dan. Niet meer willen leven. Zo concreet, ja.”

De presentatrice loste het toen op door dingen te bedenken om te doen. „Weg, weg daarvan. Op een gegeven moment werd dat makkelijker, want toen kreeg ik een kind. Als je iets hebt om voor te leven, dan is dat niet zo moeilijk”, aldus de 48-jarige. „Blijkbaar vind ik mezelf niet genoeg om voor te leven. Dus ik was heel blij dat ik zo’n klein hummeltje in m’n leven had. Ik schrik er zelf ook van. Dat heb ik blijkbaar wel eens.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.