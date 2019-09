Nikki Ros bevallen van een zoontje

„Xairo Kiano Noël 14 09 2019”, schrijft Nikki op Instagram.

De realityster wist in de zomer voor de nodige commotie te zorgen door te beweren dat Ronnie Flex de vader van haar kindje zou zijn. De rapper was not amused. „Aan het eind van de dag wist ik dat het niet zo was en daarom reageerde ik ook niet tot nauwelijks...”

Bekijk ook: Ronnie Flex boos over geruchten komst tweede kind

Uiteindelijk biechtte Nikki op dat Xerxes Naseri de vader is, maar dat hij niets met het kindje te maken wil hebben. Xerxes deed in 2018 mee aan The Voice of Holland.