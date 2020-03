Plastic, niet zo fantastic

Het is voor sommige zaken onmisbaar, zoals in de geneeskunde of om voedsel langer houdbaar te maken. Maar wereldwijd zorgt plastic ook voor een afvalberg, die grote gevolgen heeft voor het milieu. In het Haagse museum Museon is nu de foto-expositie Planet or Plastic, samenwerken aan een duurzame wereld te zien, die samen met natuurtijdschrift National Geografic is opgezet.

Zestig foto’s van internationale fotografen, confronterend maar artistiek gezoen ook heel fraai, vestigen de aandacht op de plastic afvalcrisis: van drijvende PET-flessen tot een zeepaardje met een wattenstaafje, of een zeeschildpad die volledig verstrikt is in een verpakkingsnet. Er is ook hoop: de zoektocht naar oplossingen leidt tot originele ideeën, zoals het hergebruik van plastic slippers en ander afval tot nieuwe gebruiksvoorwerpen. Tegelijkertijd maakt de expositie duidelijk dat we zelf vrij eenvoudig heel veel kunnen bijdragen aan een oplossing.

Den Haag, t/m 22 november

Let op: kijk op museon.nl wanneer het museum weer open gaat.