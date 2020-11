Ook echtgenoot Lori Loughlin nu in cel

Op foto’s is te zien dat Mossimo met een kaal hoofd en een grijze baard bij The Federal Correctional Institution in het Californische Lompoc aankomt. Dat is ruim drie weken nadat Lori voor twee manden achter slot en grendel ging.

De actrice zit sinds eind oktober vast. Ze werd veroordeeld tot twee maanden cel vanwege haar rol in het omkoopschandaal om haar dochters op de universiteit van Southern California aangenomen te krijgen. Naast de gevangenisstraf krijgt Loughlin ook een taakstraf van honderd uur en moet ze zo’n 128.000 euro boete betalen.

Lori en haar man Mossimo Giannulli betaalden een half miljoen dollar om hun twee dochters toegelaten te krijgen op universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Isabella en Olivia Giannulli op papier deel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet.