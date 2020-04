Sophie Hilbrands Grote Generatieshow is één grote aha-erlebnis

„Soms maak je een programma waarvan je denkt: wat gek eigenlijk, dat het er nog niet was”, vertelt Sophie Hilbrand aan BuzzE. „Deze show is één grote aha-erlebnis die uitpuilt van besefmomenten en nostalgie.”

In de informatieve spelshow wordt Hilbrand bijgestaan door teamcaptains Gerard Cox (79), Richard Groenendijk (47) en de 27-jarige Sahil Amar Aïssa. „Voor het programma spraken we met z’n allen af bij Gerard thuis, om elkaar wat beter te leren kennen. Toen bleek dat Sahil niet eens wist wie Gerard Cox was”, lacht Sophie. „Dat je denkt: huh? Hoe kan je hem niet kennen! Andersom wist Gerard ook niet wie Sahil was, en vindt hij hem echt een ukje. Dat is heel grappig om te zien.”

Kampeerles

In drie vakken met mensen uit drie generaties worden aan de hand van vragen gesprekken gevoerd over de verschillen tussen vroeger en nu. „Het is leuk om even stil te staan bij die veranderingen en dingen van vroeger die nu zo gek lijken”, zegt de presentatrice. „Zo had je vroeger een kampeerpaspoort en kampeerles nodig om te mogen kamperen. Of was er voor arme kindjes na de oorlog een zomerkamp, waar ouders hun 5-jarige kind vier weken heen stuurden. Dat soort dingen kan je je nu echt niet meer voorstellen.”

Iedere aflevering staat in het teken van een maatschappelijk thema zoals gezondheid, seks en liefde, eten en drinken en reizen en vakantie. Ook komen allerlei fragmenten uit de oude doos voorbij. „Bijvoorbeeld van de oudere generatie die op hun twaalfde al rookte, omdat dat goed zou zijn tegen stress. Of het fameuze sherrydieet, waar mensen dachten af te vallen door de hele dag sherry te pimpelen. Dat je denkt: waar haalden mensen het vandaan?”, gniffelt Hilbrand.

Emojis

Ook voor ouderen gaat in het programma een wereld open. „Die hele onlinewereld is voor hen echt een ver-van-hun-bedshow. Dan vroegen we Gerard bijvoorbeeld wat de emojis aubergine en perzik betekenden, maar hij wist niet eens dat er emojis bestaan.”

Sophie denkt dat het programma in tijden van de coronacrisis voor wat ontspanning bij mensen thuis kan zorgen. „Deze show biedt zeker troost, omdat je lekker herinneringen naar boven kunt halen. Ook is er een vrolijke muziekronde en leer je over andere generaties.” De Grote Generatieshow is op zaterdag om 20.25 uur te zien op NPO 1.