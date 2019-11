Thomas Berge reageert op failissement

In een verklaring aan Privé laten zij weten dat er geen activiteiten in de Thomas Music BV zijn ondergebracht die ’rechtstreeks verband houden met hem als zanger’. „Wij willen benadrukken dat de betreffende vennootschap al lang geleden op non-actief is gesteld. Wij betreuren het ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren.”

Ze laten dan ook weten dat de activiteiten rond Thomas als artiest onverminderd doorgaan.

Bekijk ook: Muziekbedrijf Thomas Berge failliet