Beyoncé tekent petitie om executie gevangene te voorkomen

Reed zit al 21 jaar lang vast omdat hij schuldig zou zijn bevonden aan de dood van Stacey Stites in 1996. De zwarte man werd destijds veroordeeld door een geheel witte jury, wat vragen oproept. Zo zouden er nogal wat dingen niet kloppen in de zaak en zeggen een aantal getuigen zelfs dat Reed onschuldig is. Hierop besloot zijn advocaat de petitie aan te maken om de gouverneur van Texas te vragen opnieuw naar het bewijsmateriaal te kijken.

Beyoncé deelde de petitie op haar website en vroeg de gouverneur eerlijk te zijn en Reed zijn leven terug te geven. Naast de zangeres tekenden onder meer ook Rihanna, Kim Kardashian, Meek Mill, T.I., LL Cool J en Questlove de petitie.