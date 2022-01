Op deze locatie doet Queen Elizabeth graag zelf de afwas

Koningin Elizabeth Ⓒ Getty Images

Hoewel koningin Elizabeth een leger aan bediening tot haar beschikking heeft in zowel Buckingham Palace als Windsor Castle, doet ze graag zelf de afwas in de Wood Farm-cottage, die gelegen is op het landgoed Sandringham in Norfolk.