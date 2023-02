Lewis Capaldi was dronken tijdens interview Graham Norton Show

Je zou denken dat de zanger inmiddels wel gewend is aan bezoekjes aan talkshows met sterren, maar niets is minder waar. „Als het Britse beroemdheden zijn: prima, dat kan ik aan. Maar bij Hollywoodsterren is het andere koek”, vertelt hij.

Op de bank naast Jim Carrey bij The Graham Norton Show was hij naar eigen zeggen heel zenuwachtig. „En behoorlijk dronken. Die dag had ik te horen gekregen dat mijn lied Before You Go op nummer 1 stond in Groot-Brittannië, dus ik had flink wat rode wijntjes achterover geslagen. Eigenlijk is het hele interview een waas. Ik kan me niet herinneren wat ik precies gezegd heb”, aldus Lewis.