Gert neemt nu écht afscheid van Samson: ’Erg frustrerend voor Marie’

Premium Film

Plezierige opknapbeurt voor ’Cyrano’

Als we goed hebben geteld, is het befaamde toneelstuk Cyrano de Bergerac van de Franse schrijver Edmond Rostand uit 1897 inmiddels 58 keer bewerkt voor theater, televisie en film. Cyrano van regisseur Joe Wright is de nieuwste adaptatie en na onder meer Christopher Plummer, Steve Martin en Gérard De...