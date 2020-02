Stuntdubbel van Nicole Kidman en Cameron Diaz doodgeschoten

De schutter zou gehandeld hebben uit zelfverdediging. Toen hij en zijn nieuwe vrouw Molly afgelopen woensdag thuiskwamen met de auto, zagen ze volgens Britse media Cheryl en Reed al schietend op hen afkomen. Daarop schoot hij zelf de aanvallers neer. Vervolgens belde hij het alarmnummer. Op geluidsopnamen is te horen hoe hij hen vertelt: „Ik heb ze neergeschoten, ze kwamen naar ons raam en hadden een pistool op het hoofd van mijn vrouw gericht.”

Lindsay Duncan had al langer een hevige ruzie met zijn ex-vrouw over een trustfonds voor hun dochters en zou de politie al eerder verteld hebben dat Cheryl hem probeerde te vermoorden. Volgens de Britse krant wordt hij dan ook niet in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij zou hebben gehandeld uit zelfverdediging.

Cheryl Sanders was de voormalige stunt-double voor Jessica Alba, Nicole Kidman, Sandra Bullock, Brooke Shields en Cameron Diaz. Ze werkte in Hollywood sinds de jaren ’80 en verscheen onder meer in de film Back to the Future. Een metershoge val op die set bracht haar carrière tot een voorlopig einde, toen ze daarbij botten brak in haar gezicht en in haar rechterarm en -hand. Later pakte ze haar werk weer op. In 2016 werkte ze nog als stuntdubbel voor Jessica Alba.