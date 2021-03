Nicolas Cage (57) trouwt met ruim dertig jaar jongere vrouw

Premium TV

MAFS-sprookjeshuwelijk Aron en Monique spat uiteen: ’Trouwen omgezet in vriendschap’

Het was het droomstel van Married at first sight: Aron en Monique. In de laatste aflevering was te zien dat zij bij elkaar wilden blijven. Maar na een tweede huwelijksreis, zonder de camera’s, hebben ze toch besloten te gaan scheiden. Aron: „We hebben ons trouwen omgezet in vriendschap.”