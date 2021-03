Nike naar de rechter om sneakers Lil Nas X

Lil Nas X, vooral bekend van zijn hit Old Town Road, lanceerde maandag 666 paar van zijn Satan Shoes. De sneakers zorgden voor flink wat ophef vanwege de verwijzingen naar de duivel. Zo zou er niet alleen een druppel menselijk bloed in verwerkt zitten, staat er ook een Bijbeltekst over satan op de schoen geborduurd. Op de onderkant van de schoen is bovendien een pentagram afgebeeld. Ondanks de ophef en hoge prijs van 1018 dollar waren de sneakers binnen een minuut uitverkocht.

Omdat voor de gympen een klassieke Nike Air Max uit 1997 is gebruikt, werd gedacht dat het ging om een samenwerking met het sportmerk. Nike liet echter direct weten dat zij niets te maken hebben met de Satan Shoes. „We hebben geen enkele relatie met Lil Nas X. Nike is niet verantwoordelijk voor het ontwerp of de lancering van deze schoen en we steunen dit initiatief ook niet.”

Het merk heeft nu echter ook besloten verdere stappen te ondernemen. Volgens Nike maakt MSCHF Product Studio met de schoenen inbreuk op het handelsmerk van Nike, doordat niet alleen het model maar ook het logo, de zogenoemde Swoosh, zijn nagemaakt. Nike eist een schadevergoeding.