Dolgelukkige Donny: ’Het is perfect tussen ons twee’

Donny Roelvink en Janice Blok Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Donny Roelvink is tot over zijn oren verliefd op zijn nieuwe vriendin Janice Blok. Hoewel de zoon van Dries eind oktober nog heel voorzichtig bevestigde inderdaad weer gelukkig in de liefde te zijn, schreeuwt hij zijn liefde nu nog net niet van de daken.