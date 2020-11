’Reputatie Johnny Depp aan diggelen’

Hij gaat in hoger beroep zeggen zijn advocaten, maar wat betekent de uitspraak van de rechter voor de carrière van Johnny Depp? Ⓒ ANP/HH

In de al jaren slepende rechtszaak tussen JOHNNY DEPP en zijn ex-vrouw AMBER HEARD heeft die laatste een grote overwinning geboekt. De Hollywood-acteur klaagde tabloid The Sun aan, omdat zij hem in 2018 een ’vrouwenmishandelaar’ hadden genoemd. De rechter zegt nu dat die bewering te staven was. Volgens het High Court in Londen staat vast dat Depp zijn ex zeker twaalf keer geslagen heeft. Ligt hiermee ook meteen zijn reputatie aan diggelen?