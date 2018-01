Edgar Davids heeft relatie met model

De redactie van het mannenblad kwam de twee tegen op Instagram-foto’s vanuit zonnige oorden. Bij navraag bevestigt Van der Tas de relatie. „Ik wil er liever niet teveel over zeggen. We hebben er bewust voor gekozen het stil te houden, maar we zijn inderdaad gelukkig samen. We maken een reis door Zuid-Amerika op dit moment”, aldus het 23-jarige model.

Davids (44), die momenteel een opleiding voor coach betaald voetbal volgt, heeft eerder een relatie gehad met onder anderen modeontwerpster Olcay Gulsen.