Mads Mikkelsen kandidaat om Johnny Depp te vervangen

De Deense acteur is niet onbekend met het spelen van slechteriken: hij is internationaal vooral bekend als Le Chiffre uit Casino Royale, de titelrol in serie Hannibal en Kaecilius in Dr. Strange.

Depp zou nog maar één scène hebben opgenomen voor de derde Fantastic Beasts-film, toen Warner hem afgelopen week vroeg zich terug te trekken nadat hij zijn smaadzaak tegen The Sun had verloren. Hij had die krant aangeklaagd om een artikel waarin hij een vrouwenmepper werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad. Depp heeft aangegeven dat hij tegen die uitspraak in beroep gaat, maar dat hij het verzoek van de filmstudio ’respecteert en inwilligt’.

De Fantastic Beasts-films zijn een spin-off van de Harry Potter-reeks. In 2016 kwam Fantastic Beasts And Where To Find Them uit, opgevolgd door Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald uit 2018. Het derde deel, dat nog geen naam heeft gekregen, was één dag in productie toen de opnames moesten worden opgeschort wegens de uitbraak van het coronavirus. Die gingen in september alsnog van start in Londen.