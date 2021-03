Vader Spears: Britney kan hier zelf een einde aan maken

Jamie en Britney Spears. Ⓒ Getty Images

De vader van Britney Spears zou graag zien dat zijn dochter geen curator meer nodig heeft. Volgens zijn advocaat, Vivian Lee Thoreen, vervult Jamie Spears die rol al sinds haar mentale inzinking in 2008, omdat dat in zijn ogen het beste is voor zijn dochter, zo vertelde ze aan CNN.