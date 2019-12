Bruiloft Sylvie Meis niet in Nederland, Duitsland of VS

„Er wordt intussen al zo veel over geschreven en gespeculeerd. Volgend jaar weten jullie meer”, aldus La Meis tegen het Duitse blad Gala. Een ding wil ze wel verklappen; ze trouwt niet in Nederland, Duitsland of de Verenigde Staten.

Eerder meldde weekblad Privé dat de diva er in elk geval haar grootste show ooit van zal willen maken. Op de gastenlijst staan al Duitse prominenten als supermodel Barabara Meier, André Borchers en Lilly Becker. Ook Arnold Schwarzenegger en Jay Z en Beyoncé zouden als klanten van Niclas zomaar kunnen opdraven.

Sylvie is verloofd met kunstenaar Niclas Castello. De 41-jarige diva leerde haar eveneens 41-jarige geliefde in juni kennen op de bruiloft van een vriendin. In oktober werd duidelijk dat Sylvie en Niclas trouwplannen hebben toen de blondine met een enorme diamant aan haar ringvinger werd gespot.