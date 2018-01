Wilfred Genee is Dom Bontje 2017

Wilfred heeft zijn 'onderscheiding' te danken aan een uitzending van een wedstrijd in de Europa League waarin hij een jas draagt met een kraag van vossenbont. De presentator kreeg de oorkonde uitgereikt in een uitzending van Shownieuws door de directrice van Bont voor Dieren.

De presentator zei in een reactie dat hij de jas van een sponsor had gekregen en zich er niet van bewust was dat het echt bont was. Hij noemde het dom van zichzelf en deed een oproep aan iedereen om geen bont te dragen. Wilfred verwacht dat hij er door zijn Voetbal Inside-collega Johan Derksen ook nog wel op aangesproken zal worden. Deze liet zich al eerder negatief uit over de bontkwestie.